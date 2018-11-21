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21 ноября 201822:25

"Йокерит" забросил семь шайб в победном матче против "Авангарда"

jokerit.com

В Хельсинки состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между финским "Йокеритом" и омским "Авангардом". На двоих команды "настреляли" 11 шайб. "Шуты" одержали четвертую победу подряд, взяв верх над гостями со счетом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Грант, Стив Мозес, Виктор Лев, Сами Леписте, Джон Норман, Пекаа Йормарка и Джефф Плэтт. У омичей отличились Виктор Стольберг, Денис Зернов, Илья Михеев и Евгений Медведев.

Любопытно, что к началу третьего периода финны вели со счетом 6:1. Лишь после этого "ястребы" показали характер, забросив в заключительном отрезке игры три шайбы. Впрочем, это их не спасло от поражения.

"Йокерит" располагается на третьем месте в Западной конференции (43 очка, 28 игр). "Авангард" на Востоке идет вторым, набрав 44 балла после 30 встреч.

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