Германия готова принять христианку, которой угрожают расправой в Пакистане

Власти Германии одобрили въезд в страну для христианки из Пакистана Асии Биби, которой исламисты грозят расправой на ее родине за богохульство, передает ТАСС.

Газета Die Welt приводит слова представитель католической благотворительной организации Missio: "Асия Биби может приехать в Германию, это точно".

В издании отмечается, что в ответ на запрос Евангелической службы печати, в МИД ответили, что в список стран, которые готовы принять Биби "безусловно, входит и Германия".

Во вторник адвокат Биби Сайфул Малук в ходе пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне заявил, что еще ни одна западная страна не сделала конкретного предложения по разрешению на въезд Биби и ее семьи.

Как сообщалось ранее, в 2010 году мать пятерых детей Асию Биби приговорили к смерти через повешение по обвинению в оскорблении пророка Мухаммеда. Христианка ждала его приведения в исполнении около восьми лет. Отменив приговор, власти долго опасались отпускать женщину на свободу из-за массовых протестов исламистов, требовавших ее казни.

Асия Биби летом 2009 года выпила воды из "мусульманского" колодца, после чего односельчанки обвинили ее в осквернении воды. На женщину напала разъяренная толпа, ее арестовали, и в ноябре 2010 года судом провинции Пенджаб она была приговорена к смертной казни по действующему в Пакистане закону о богохульстве. В октябре 2014 года Высший суд Лахора утвердил этот приговор.

Отмена приговора Биби стала причиной массовых протестов в Пакистане. Активисты радикальной исламистской партии Техрик-э-Лабаик продолжают требовать от властей немедленной казни Биби и наказания судей, отменивших смертный приговор.