Врио начальника ГРУ станет Игорь Костюков

Временно исполняющим обязанности руководителя Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ стал вице-адмирал Игорь Костюков. Ранее он был заместителем начальника ГРУ Игоря Коробова, который ушел из жизни 22 ноября, сообщает агентство "Интерфакс".

Также сегодня стало известно, что Игоря Коробова похоронят на Троекуровском кладбище.

Генерал-полковник Игорь Коробов родился в 1956 году в городе Вязьма. С 1977 года служил в истребительном полку, в 1980 году перешел в Главное разведывательное управление. В 2017 году генерал-полковнику было присвоено звание Героя России.