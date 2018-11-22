Клиника, в которой не спасли туристку из России, требует за услуги 15 миллионов
15 миллионов рублей требует госпиталь в Дубае с семьи из Тамбова. Во время отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах 57-летняя Наталья попала в больницу, ей провели экстренную операцию на сердце. Но спасти не смогли. При этом выставили внушительный счет. Туристическая страховка может покрыть лишь десятую часть долга. Набрать оставшуюся сумму — не получается. В дело уже вмешались наши дипломаты.
"Привет папочка, у нас все хорошо, мама очень рада, что тебя увидела, даже пыталась улыбаться, так что мы скоро будем совсем окончательны здоровы".
В конце этого видео Наталья на больничной койке сможет кивнуть, и дочка Настя очень обрадуется, еще не подозревая, что это последнее мамино утро. Ей оставалось жить 11 часов.
"До самой ночи они боролись за ее жизнь, два раза заводили ее сердце дефибрилятором, и ее сердце не выдержало. В 23.40 двадцатого числа она умерла", — со слезами рассказывает Анастасия Попова.
Это был семейный отдых. Две внучки — одной два года, другой одиннадцать — прилетели с мамой Настей и бабушкой Натальей. Днем около бассейна Наталье стало плохо. Привезли в госпиталь. Выяснилось — разрыв аорты, расслоение в нескольких местах. Операцию перенесла, но на этом проблемы не закончились.
"Включают, почки не работают. Стабилизироваться начало, отключается сердце", — говорит Сергей Попов.
Муж Сергей сейчас себе места не находит. Он прилетел в Россию, но внучкам о том, что произошло с бабушкой, до сих пор не рассказал. Голова забита, где деньги на оплату услуг госпиталя найти.
"Вчера подъехал к квартире [думал], поднимусь, скажу, но затрясло, сердце забилось... развернулся и ушел. В клинике выставили счет на 15 миллионов за те медицинские услуги, которые оказывали", — рассказал он.
Страховка, которую туристы, как положено, оформили еще перед отпуском, покрывала сумму всего в 30 тысяч евро — это примерно два миллиона рублей. Еще два миллиона семья смогла собрать своими силами. Где брать остальные 11 — непонятно.
Российские дипломаты в консульстве в Дубае сейчас ведут переговоры с клиникой. Дело в том, что тело Натальи все еще находится в госпитале, и выдаст ли он его до оплаты долга на сегодняшний день на 100% неясно.
"На данный момент госпиталь не поднимал эту тему, так как они рассчитывают на то что задолженность будет оплачена. Но сейчас нам нужно понимать, сколько они готовы нам, так сказать, простить. Паспорт находится у Анастасии, запрета на выезд ей никто не ставил", — сообщил Илья Раевский, вице-консул РФ в Дубае.
Cлучаи, когда счета из заграничных госпиталей кратно превышают суммы, которые выплачивают страховые компании — не редкость.
Год назад пенсионер Алексей Смирнов из Хабаровска попал в больницу в Таиланде. Страховая компания отказалась оплачивать счет из госпиталя на миллион рублей.
По словам представителя российского консульства в Дубае, клиника, в которой пытались спасти туристку Наталью Попову, готова идти на встречу и обсуждать снижение стоимости долга.
"Это какая-то астрономическая цифра, тем более в отсутствии санитарной авиации, которая, например, может стоить 100 тысяч долларов. Но это не 14 миллионов. Сумму нужно ставить под сомнение", — заявила Юлия Алчеева, исполнительный директор страховой компании.
Переговоры назначены на следующую неделю.
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