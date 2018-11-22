Зобнин и Максименко продлили контракты со "Спартаком"

Московский "Спартак" продлил контракт с двумя футболистами – полузащитником Романом Зобниным и вратарем Александром Максименко. Также увеличены зарплаты обоих игроков.

24-летний Роман Зобнин и 20-летний Александр Максименко подписали новые соглашения с красно-белыми, сообщает "Спорт-Экспресс". Детали контрактов пока неизвестны, однако сумма отступных за Зобнина составит 30 миллионов евро.

Оба игрока являются игроками основного состава и провели в нынешнем сезоне по 19 матчей. Зобнин также входит в состав сборной России.