Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

Первые зрители увидели приключенческий блокбастер "Т-34" — историю о танкистах, попавших в плен. Режиссер — Алексей Сидоров, хорошо известный по сериалу "Бригада" и фильму "Бой с тенью". Снимались в картине только звезды. Кстати, они сами исполняли трюки на легендарном Т-34 — танк был подбит во время войны и восстановлен специально для съемок.

Два часа перед экраном пролетают на одном дыхании, зритель встает и аплодирует. Теперь нужно время, чтобы все это осмыслить. Под впечатлением даже самая искушенная публика, киносообщество. Те, кто определяет, какие фильмы будет смотреть страна в новогодние праздники, эту закрытую премьеру встречают овацией.

Захватывающий блокбастер-приключение на экранах с 27 декабря. Экипаж Т-34 в плену, шансов выжить, кажется, нет.

О войне из прошлого — на языке настоящего: спецэффекты приобретают голливудский размах, при этом быт тех лет отображен документально.

"Максимально достоверные подробности и технически, и исторически. Машина настоящая, броневая. Тут и интерьер настоящий, что редкость", — говорит Михаил Барятинский, историк, консультант фильма "Т-34".

Но трехмерная графика — лишь аккомпанемент для главной сюжетной линии. Из случайной встречи рождается влюбленность, способная подарить сама дорогое — надежду.

"Это кино, в котором любовь превосходит жестокость, — говорит Ирина Старшенбаум, исполнительница роли Ани. — Вот этот дух и энергия, которая от такого количества людей исходит, словно заряженный маятник".

На предпремьерном показе эту энергию можно было почувствовать даже через экран. Съемочная группа несколько лет буквально жила этой историей. И даже трюки за рычагами Т-34 актеры исполняли сами.

"У меня такая полосочка, и там – далеко, на расстоянии 50 метров — стоит танкист и показывает мне лево-право. Всё. Я не вижу ничего. Такие сложности в кайф, ребенок внутри тебя радуется", — рассказывает Виктор Добронравов, исполнитель роли Василенка.

Взаимоотношения людей — как рассказать об этом искренне и пронзительно? Ответ, кажется, найден. "Большое русское кино, которое держит в напряжении от начала до конца. Работает мощно драма, потрясающая игра артистов — что еще надо, чтобы привлечь зрителя", — говорит Леонид Верещагин, сопродюсер фильма.

Несмотря на все напряжение, которое не отпускает зрителя от экрана, в "Т-34" есть место и юмору. Фильм-приключение, который стоит посмотреть всей семьей.