Порошенко заявил, что вступление Украины в ЕС зависит от студенток

Вступление Украины в Евросоюз президент Украины Петр Порошенко переложил на хрупкие плечи студенток. Так он ответил на вопрос третьекурсницы вуза о дате вступления. При этом он добавил, что это вопрос недалекого будущего: нынешние украинские школьники уже будут жить в ЕС.

При этом Порошенко предложил не оставить Евросоюзу выбора. "Я уверен, что дата зависит в том числе и от вас, уважаемая студентка третьего курса, и от второго курса, — цитирует Порошенко РИА Новости. — И вот когда мы все вместе объединимся, будем упорно работать, чтобы изменить страну, у них не останется выбора, потому что не может быть полноценной Европы, полноценного ЕС без Украины".

Президент Украины решил не называть конкретных сроков, хотя раньше называл датой вступления Киева в ЕС 2030 год, а спикер Верховной рады Андрей Парубий называл и более раннюю дату – 2025 год.

Теперь настроение президента Украины поменялось. Он призвал не вестись на даты, поскольку если кто-то ухватится за дату, и она не совпадет, то будет дальше говорить — все пропало, конец, предательство.

Верховная рада 22 ноября 2018 года проголосовала за пакет поправок Порошенко в конституцию Украины, которые закрепляют курс Киева на включение в НАТО и ЕС. Законопроект принят в первом чтении.

Украина отказывается от внеблокового статуса в декабре 2014 года. Целью внешней политики Украины в июне 2016 года было определено вступление в Североатлантический альянс. При этом Киев обязался обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО к 2020 году.

Военные эксперты полагают, что Киев не сможет в ближайшие 20 лет претендовать на членство в НАТО. Для достижения ряда критериев Украине понадобится больше времени, заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.