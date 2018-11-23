Чавушоглу углядел желание Трампа закрыть глаза на расчленение Хашогги

Президент США Дональд Трамп в какой-то степени готов закрыть глаза на убийство журналиста Джамаля Хашогги, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По словам турецкого министра, все произошедшее никак не навредило связям США и Саудовской Аравии, передает "Интерфакс".

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября под давлением неопровержимых доказательств Саудовская Аравия подтвердила, что мужчина был убит на территории консульства после конфликта с его сотрудниками.

Источники в ЦРУ рассказали СМИ, что приказ об убийстве Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии.

Между тем, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что для Америки Саудовская Аравия по-прежнему остается надежным партнером, несмотря на вопросы по убийству Хашогги, ответы на которые не будут получены никогда.

"Мог знать о трагических событиях, а мог и не знать", — подчеркнул Трамп, говоря о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бен Салмане.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обещал, что Турция получит ответы на все вопросы, связанные с этим преступлением, так как правда должна быть обнародована.