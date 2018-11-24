Конькобежец Кулижников снялся с этапа Кубка мира в Японии из-за проблем с пахом

Россиянин Павел Кулижников досрочно завершил выступление на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который в эти дни проходит в японском Томакомае. Спортсмен почувствовал дискомфорт в области паха и решил не усугублять ситуацию.

"Мы сняли Кулижникова с этого этапа Кубка мира: вчера на тяжелом жестком льду почувствовал небольшой дискомфорт в области паха. Ничего серьезного, но рисковать не будем", — цитирует РИА Новости тренера российских спринтеров Дмитрия Дорофеева.

Также он добавил, что Кулижников будет готовиться к третьему этапу Кубка мира по конькобежному спорту, который пройдет в польском городе Томашув-Мазовецки с 7 по 9 декабря.