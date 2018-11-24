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24 ноября 201813:25

Работает "экскрементальный патруль": Сан-Франциско загадили бомжи

В Калифорнии (США) объявлена угроза селей и наводнений, идут сильные дожди. Районам, в которых бушевали пожары, придется особенно трудно, сообщает программа "Метеовести" канала "Россия 24".

Уничтожена растительность, грунт потерял стабильность. Палаточные городки, в которых живут люди, оставшиеся без жилья (только в ноябре было уничтожено 19 тысяч зданий), может снести водой.

В совокупности стихийные бедствия могут привести к обострению жилищного кризиса в штате, в ноябре эту ситуацию в ООН назвали кризисом.

В Сан-Франциско уже работает экскрементальный патруль, поскольку общественных туалетов на бездомных не хватает.

 

На улицах города употребляют наркотики и справляют нужду.

Местные власти, а также гуманитарные организации стараются оказывать помощь бездомным, но пока проблема только усугубляется.

При этом проблемы штата могут выйти на новый уровень. В Сан-Франциско уже фиксируется ухудшение эпидемической ситуации по гепатиту, сальмонеллезу. В октябре в Лос-Анджелесе произошла вспышка тифа. И как говорят специалисты, если с антисанитарией ничего не сделать, в самом богатом регионе Америки может начаться полноценная эпидемия.

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