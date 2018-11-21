Число погибших от пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек

Число погибших в результате лесного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии в США увеличилось до 81 человека. Таким образом, общее число жертв пожаров, которые все еще продолжаются в Калифорнии, составило 84 человека.

По данным агентства Associated Press, личности погибших при пожаре устанавливают с помощью анализа ДНК.

19 ноября телекомпания ABC, ссылаясь на шерифа Бьютта Кори Хонеа, сообщила о сокращении числа пропавших без вести до 699 человек. Ранее СМИ сообщали о почти тысяче пропавших.

По последним сведениям, площадь пожара "Кэмп" на севере Калифорнии, уже признанного самым разрушительным в истории штата, составляет более 500 квадратных километров. В настоящее время он локализован на 65 процентов по сравнению с 50 процентами 17 ноября. Уничтожено более 12 тысяч строений, в том числе более 10 тысяч жилых домов. Из-за пожаров в ряде округов Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился выделить средства из федерального бюджета, которые необходимы для борьбы со стихией в штате.