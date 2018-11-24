Лукашенко хочет, чтобы "в умах людей не было альтернативы"

Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал чиновникам работать так, чтобы за них голосовали на предстоящих выборах.

Назначая нового председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, он заявил, что давления на народ быть не может, но к выборам нужно подойти так, чтобы в умах людей альтернативы не было.

Конечно, альтернативные кандидаты в депутаты и президенты будут, но белорусы при всех недостатках власти должны оценивать ее положительно, передает ТАСС,

Выборы президента Белоруссии в 2020 году должны пройти до 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей — до 10 сентября.