Три украинских военных корабля незаконно зашли в территориальные воды России

Три корабля украинских Военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды РФ, сообщило пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

Сообщается, что это произошло около 7 часов утра 25 ноября. Корабли пересекли госграницу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, передает ТАСС.