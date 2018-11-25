Тренер Евгении Медведевой: я очень разочарован

Канадский тренер Брайан Орсер, с нынешнего сезона работающий с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, прокомментировал результаты выступления своей подопечной на заключительном этапе Гран-при во Франции. Напомним, что россиянка не смогла пробиться в финал турнира.

"Я очень разочарован. Но обещаю, что никогда не потеряю веру в нее. Еще наступит время, когда она снова будет сиять", — цитирует Орсера Чемпионат.com.

На этапе Гран-при Франции Медведева заняла четвертое место, допустив несколько падений. Это не позволило ей отобраться в финал соревнования, который пройдет с 5 по 9 декабря 2018 года в канадском Ванкувере.