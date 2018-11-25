Разоблачение Integrity Initiative стало сильным ударом по Западу
Ситуация с обнаружением документов о деятельности проекта Integrity Initiative является разоблачением действий Великобритании и ударом по западному миру, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
В пятницу, 23 ноября, хакеры из группировки Anonymous заявили об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative. Великобритания, по их предположению, могла использовать его для вмешательства во внутренние дела европейских стран, а также для информационной войны против России.
Уточняется, что проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством. С проектом связывают имена финансиста Уильям Браудер, сподвижника оппозиционера Алексея Навального Владимира Ашуркова, ученого Игоря Сутягина, осужденного в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованного.
"Это сильный удар по западному миру. Это разоблачение. Оно демонстрирует то, что поводы лишний раз обвинить Россию высосаны из пальца", — цитирует Суздальцева РИА Новости.
По мнению эксперта, Москва должна реагировать на подобные публикации жестко, но в пределах разумного. Причем, по мнению Суздальцева, когда Россия реагирует на заявления западных стран сарказмом, "это выводит их из себя". Суздальцев считает, что непрерывная информационная атака против России ведется со стороны Британии последние 500 лет, причем Лондон является "традиционной кухней фейков о России".
Цель проекта Integrity Initiative информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.
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