Теннисист Чилич принес победу хорватам в финале Кубка Дэвиса

Мужская сборная Хорватии по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса. Победу хорватской команде принес Марин Чилич, обыгравший в одиночном поединке француза Люку Пуи со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Тем самым он освободил своего партнера Борну Чорича от дополнительного матча.

Общий счет в финальной встрече с командой Франции стал 3:1 в пользу хорватов. Эта победа оказалась для них второй в истории Кубка Дэвиса.

Сборная Франции является десятикратным победителем турнира, однако на этот раз она выступала далеко не в сильнейшем составе.