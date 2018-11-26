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26 ноября 201812:53

Кремль: Смоленская площадь готовит заявление о происшедшем в Керченском проливе

Михаил Метцель/ТАСС

Министерство иностранных дел России готовит развернутое заявление о произошедшем в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, Песков назвал инцидент в Азовском море опасной провокацией, которая требует особого разбирательства. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться в Совете безопасности ООН по инициативе России.

Накануне российские пограничники задержали три украинских судна ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу"), которые нарушили госграницу, не реагировали на требования немедленно остановиться и опасно маневрировали. Сейчас корабли находятся в Керчи.

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести на 60 дней военное положение. Решение в понедельник должна утвердить Верховная рада.

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