Мигранты стремятся попасть в телерепортажи: атака на границы Штатов

Южная Калифорния на грани гражданского бунта — пока жители Тихуаны закупают оружие, готовясь отстреливаться от рвущихся в Штаты мигрантов, в соседнем Сан-Диего, напротив, митинг в поддержку каравана нелегалов. Протестующие напомнили Трампу, что и некоторые члены его семьи когда-то тоже пересекали границу страны, и их никто слезоточивым газом и резиновыми пулями не прогонял. Трамп парировал в своём стиле, пригрозив навсегда закрыть Мексике доступ к американским КПП.

Изначально обреченную на неудачу атаку на южные рубежи США либеральные американские СМИ освещали по всем правилам информационной войны. Вместе с мужчинами в рейд отправились женщины и дети. Их лица в клубах слезоточивого газа то и дело попадали в объективы.

"Люди бегут из своих стран, потому что их детям грозят смертью. Они бегут от бедности и насилия, от безработицы и голода", — сообщил ведущий телеканала CNN.

Реакция Дональда Трампа вряд ли могла быть снисходительной, но для замысла самое то. Бессердечный обитатель поместья во Флориде посылает оттуда сигналы униженным и оскорбленным.

"Они не придут в США. Мы закроем границу навсегда при необходимости. Конгресс, профинансируйте строительство стены", — написал он в своем Twitter.

Атаковавшие ударили в лоб. То есть в те самые щиты, обвязанные колючей проволокой на пункте перехода Сан-Исидро, который за последние две недели американские военные превращали в укрепрайон.

Получив отпор, прорывавшиеся зашли с фланга. За стеной сотрудники пограничной службы США уже готовили резиновые пули и слезоточивый газ. На удивление обошлось без раненных. Заводил и наиболее активных — таковых 39 человек — мексиканские власти арестовали и обещают отправить восвояси. То есть в родной Гондурас.

Но в Белом доме явно ждали большего. На днях президент США утверждал, что ударил с соседями по рукам.

Казавшаяся компромиссом идея состояла в том, что ожидать небыстрого решения о предоставлении убежища мигранты должны будут по другую сторону американской границы. Но буквально на днях у Мексики уже будут новый президент и новое правительство. Лопеса Обрадора приведут к присяге 1 декабря, и потенциальные члены его кабинета теперь берут паузу.

"Мы не можем заключать никаких договоренностей, никаких соглашений, потому что мы не правительство. Но в будущем точно будет пространство для гораздо более активного и гибкого взаимодействия и сотрудничества", — говорит Джульета Венсез, руководитель комиссии по делам мигрантов в Мексике.

Впрочем, обещанную гибкость явно не стоит воспринимать как готовность мексиканцев прогнуться. К примеру, у мэра Тихуаны на беженцев взгляды такие же, как у Трампа. И превращения своего города то ли в проходной, а то ли в постоялый двор мэр категорически не хочет.

Недовольства по поводу незваных гостей после провокации явно прибавится и у рядовых жителей приграничного мексиканского города.

С самого начала за действиями каравана Дональд Трамп видел руку недоброжелателей. Нынешняя показательная акция волей-неволей заставляет снова задуматься над этой версией. На восток от Тихуаны — огромные пустые пространства, никаких стен, но беженцы, прихватив детей, атакуют именно там, где не только сосредоточены американские силовики, но и фотографы с телеоператорами.