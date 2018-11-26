Сироткин признан альтернативным гонщиком Формулы-1

Российский автогонщик Сергей Сироткин стал победителем номинации "Альтернативный пилот 2018 года" по версии Sky Sports. Выступавший в минувшем сезоне за Williams россиянин набрал в данной номинации порядка 79,3 тысячи голосов.

В данном голосовании Сироткин обогнал ближайшего преследователя – британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes, почти на 36 тысяч голосов. При этом в издании не обошли вниманием флэшмоб, который устроили посетители популярного форума Reddit, сообщает Чемпионат.Com. В Sky Sports отметили: "Что ж, вы проголосовали за Сергея Сироткина!"

Напомним, что по итогам минувшего сезона Сироткин занял последнее, 20-е место в личном зачете. В 2019 году российский пилот не будет выступать в "Формуле-1" после того, как на его место был приглашен поляк Роберт Кубица.