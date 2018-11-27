Трамп: слезоточивый газ, применявшийся на границе с Мексикой, "очень безопасный"

В понедельник, 26 ноября, во время круглого стола по реформе системы уголовного правосудия в городе Билокси (штат Миссисипи) президент США Дональд Трамп назвал "очень безопасным" слезоточивый газ, который американские сотрудники силовых ведомств применили 25 ноября против нелегальных мигрантов, пытавшихся пробраться на территорию США через американо-мексиканскую границу. Выступление главы США транслировал Белый дом.

Журналисты, присутствовавшие на круглом столе, попросили Трампа прокомментировать применение слезоточивого газа в отношении мигрантов и их детей. "Я бы спросил, зачем они туда отправились? Слезоточивый газ, применявшийся на границе, — очень слабая форма слезоточивого газа, она очень безопасна", — ответил Трамп.

Президент США задался вопросом, почему родители, зная, что на границе будет применяться слезоточивый газ, отправляются туда вместе с детьми. Трамп отметил, что это не родители, а захватчики. Они хватают детей, так как считают, что это даст им определенные преимущества, определенный статус.

25 ноября около 500 выходцев из стран Центральной Америки пытались прорваться на территорию Соединенных Штатов Америки из мексиканской Тихуаны. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ, напоминает ТАСС. Позднее власти Мексики заявили, что повысят на границе меры безопасности и депортируют мигрантов, участвовавших в беспорядках на границе и прибегших к насилию.

Согласно официальным данным, в районах городов Тихуана и Мехикали (штат Нижняя Калифорния Северная, Мексика) сейчас находятся немногим более 7,4 тысячи участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки. Жители Тихуаны, недовольные массовым прибытием нелегалов, 18 ноября провели акцию протеста против их присутствия в городе.