Кудрин: экономика России попала в застойную яму, как после Второй мировой войны

Во вторник в ходе пленарного заседания Международного форума финансового университета "Как попасть в пятерку" глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика попала в "серьезную застойную яму" впервые со времен Второй мировой войны, передает "Интерфакс".



По его словам, общий потенциал роста, даже в успешные годы, которые дают некоторый небольшой темп роста нашей экономики, это (всего) 1,6-1,8%. Он предположил, что в этом году будет примерно 1,6% — что ниже официального прогноза. Кудрин напомнил, что правительство недавно снизило прогноз в этом году с 2,1% до 1,8, но "будет еще ниже".

Кудрин напомнил, что цена нефти выросла в два раза, а значит — прирост цены на нефть, который всегда являлся драйвером российской экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста. Глава СП уверен, что необходимы другие драйверы для экономики.

Кудрин напомнил, что в предыдущий президентский цикл, в 2012 году, велась большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. "Этого не произошло", — подчеркнул он.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин стал героем программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде". Он рассказал, как часто спорит с президентом, в какой валюте хранить накопления, а также о том, что может повлиять на рост цен в 2019 году.