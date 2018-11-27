Сын Михаэля Шумахера будет выступать в Формуле-2

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, будет выступать в следующем сезоне в Формуле-2. 190летний немецкий гонщик подписал контракт с командой Prema.

В прошлом году Шумахер-младший стал победителем Формулы-3. В следующем сезоне Мик будет выступать в гонках более высокого уровня. В ближайшее время Шумахер будет участвовать в тестах Формулы-2, которые пройдут в Абу-Даби.

"Этот переход является логичным продолжением карьеры. Я с нетерпением жду нового сезона, чтобы дальше совершенствовать свое мастерство и набираться опыта", — заявил Мик Шумахер. Сын знаменитого автогонщика не скрывает своего желания выступать в самых престижных гонках – Формула-1.