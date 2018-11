Создатель "Губки Боба" умер от неизлечимой болезни

В США умер аниматор, создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны" Стивен Хилленберг.

Ему было 57 лет. Причиной смерти стало заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз​​​. Врачи обнаружили неизлечимую болезнь у Хилленберга в марте прошлого года, сообщает РИА Новости.

Телеканал Nickelodeon сообщил о кончине Хилленберга на своей странице в Twitter. Коллеги почтили память художника минутой молчания.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛