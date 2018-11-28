Андрей Разин возглавил череповецкую "Северсталь"

Клуб Западной конференции Континентальной хоккейной лиги "Северсталь" объявил о назначении Андрея Разина на пост главного тренера команды. Ранее клуб уволил с этой должности Александра Гулявцева, который работал с череповчанами с 2016 года.

Ранее Разин работал тренером таких клубах КХЛ, как: екатеринбургский "Автомобилист", ханты-мансийская "Югра" и владивостокский "Адмирал". Кроме того, в его послужном списке работа с саратовским "Кристаллом" и ижевской "Ижсталью", выступавшими в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

После 33 матчей "Северсталь" занимает последнее 12-е место в Западной конференции.