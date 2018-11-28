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28 ноября 201821:01 Антон Лядов

Дети роют окопы: Украина начала жить по законам военного времени

Тотальный досмотр на дорогах Мариуполя, захват российских грузовых фур в Одесской области, нападение на торговый центр в Киеве — так Украина привыкает жить по законам военного времени. Порошенко сегодня отправился в Чернигов — первый из десяти регионов, где ввели военное положение, и сразу стало понятно, зачем его вводили. Президент, который ещё раз метит в президенты, устроил из поездки, по сути, предвыборный тур. Тех, кому в силу возраста голосовать ещё рано — в этот момент отправили копать окопы.

"Мы помогаем военным копать окопы, чтобы они хотя бы могли спрятаться", — говорят школьник Миша.

В эти кадры сложно поверить, но их показывают сами украинские каналы. Девочки срывают и жгут траву, ребята лет двенадцати копают окопы и взбираются на кучу земли в каске и с биноклем в руках. Корреспонденты несколько раз повторяют — ребята сами захотели.

"Сегодня в дозоре стоял Иван. Что видел? — Я видел чистое море, никого не было, я видел много гусей, которые бегали" – репортаж украинского канала.

Людей на полном серьезе заставляют верить в угрозу войны.

"Когда ты знаешь, что за твоей спиной даже далеко за линией фронта есть малыши, которые готовы копать, той же лопатой рядом с тобой окопы, это добавляет уверенности ", — говорит военнослужащий ВСУ.

Военное положение в 10 украинских областях — первая новость всех новостей: "Военные части приведены в полную боевую готовность", "Мариупольские пограничники вывели в море все катера и корабли береговой охраны".

В Бердянске бойцы теперь днем и ночью патрулируют береговую линию. В Мариуполе на блокпостах каждую машину досматривают, уже не просто открывая багажник: "Что у вас в коробочке ? — Медикаменты. — Давайте посмотрим".

Многие люди, насмотревшись телевизора, признаются: нам страшно

"Страшно. Оно в любое время может забомбить нас, конечно [орфография сохранена]", — говорит молодой человек.

"У меня сын, брат, которые выезжают за границу, поэтому волнует меня этот вопрос", — признается женщина.

В Одессе истерия достигла такого масштаба, что молодчики в черном организовали акцию против грузовых фур с российскими номерами под названием "Ша!" Останавливают машины и отбирают номера. По сообщениям в СМИ, задержаны уже 4 фуры. Водители не понимают даже за что.

"Я вообще в этом не разбираюсь, я даже не слышал, я первый раз тут услышал", — признался шофер.

В Киеве радикалы принесли покрышки и баннер с надписью "Геть российский бизнес" к торговому центру, который принадлежит российским бизнесменам. Раскрасили вход красным. А накануне забросали магазины дымовыми шашками. Особенно досталось прилавку с лаком для ногтей.

Президент Порошенко пытается призывать к спокойствию: "Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль".

Сам при этом переоделся в военную форму и отправился с показательным визитом на тренировочную военную базу в Чернигове. Там готовились, но судя по всему не ожидали, что президент начнет отдавать команды бойцу, сидящему за тренажером.

"Приступайте. Не спите", — отдал приказ Порошенко.

Выходя к людям, Порошенко переоделся в гражданское и широко улыбался, уверяя, что все хорошо.

"Мы точно победим", — заявил он.

Но люди начали задавать вопросы, касающиеся реальной жизни.

"Вот у меня 42 года стаж, я получаю пенсию минималку", — пожаловался пожилой мужчина.

Не дождавшись ответа, люди не сдавались и спрашивали снова.

"Да я услышал вас про пенсии, не ругайся ты, такая красивая, не президент платит пенсии", — пытался отшучиваться Порошенко.

Трансляция на этом оборвалась. Украинские журналисты отправились на рынки, выяснить, не началась ли в связи с военным положением паника, ажиотаж.

"Ажиотажа нет, не имеется у людей денег что-то покупать", — объяснила ситуацию продавщица Нина Овсянникова.

Военное положение может усугубить и ситуацию с церковным расколом. Сегодняшнее решение кабмина — знаменитая Андреевская церковь окончательно передается в постоянное пользование Вселенского патриархата. Сегодня же было государству переданы сооружения Почаевской лавры, которые ранее принадлежали Украинской православной церкви Московского патриархата.

"В нашем государстве не действует ни один закон, к сожалению. И удивительно – своему народу не передают, но видимо, градоначальники и власть не от Украины – передают Турции, передают Польше. Они забыли, что их выбирали люди. И, к сожалению, наш народ долготерпелив и не может дать подобающий ответ", — заявил митрополит Вышеградский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Порошенко обещает, что продлевать военное положение не будет и что к переносу выборов оно не приведет. Впрочем, как окажется на самом деле, пока вопрос. Выборы в территориальные общины, назначенные на 23 декабря, в областях с военным положением пока под вопросом.

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