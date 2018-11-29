Представлен рейтинг компаний, успешно работающих в Арктике

На научно-практической конференции "Арктика – регион глобальных интересов» в Центре социально-экономических исследований РИСИ был представлен рейтинг устойчивого развития 26 крупных компаний, работающих на территории Баренцева Евро-Арктического региона – "Полярный индекс Баренц-региона. Компании".

Это совместная программа экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" и кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Он направлен на максимально широкое распространение принципов устойчивого развития Арктики. При этом устойчивое развитие подразумевает соблюдение баланса его экономической, социальной и экологической составляющих.

Ранее в рамках проекта были разработаны два рейтинга устойчивого развития российской Арктики – регионов Арктической зоны РФ и компаний, работающих на этой территории.

Лидерами рейтинга российских компаний стали нефтегазовые гиганты "Роснефть" и "Лукойл", металлургические компании "Норникель" и "Северсталь", алмазодобывающая компания "Алроса" и химический холдинг "Фосагро".

Среди иностранных участников рейтинга — норвежские нефтегазовые компании Equinor и DEA Norge, работающая в Финляндии и Швеции горно-металлургическая компания Boliden Group и канадский производитель золота Agnico Eagle Mines, чьи производственные мощности расположены на севере Финляндии.

По словам руководителя проектной группы кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ по разработке "Полярного индекса" профессора Сергея Никонорова, "у наших соседей сильнее стартовые условия, зато в России компании сильны в динамике – они быстро наверстывают и в некоторых вопросах даже обгоняют своих коллег".

Следующий этап в рамках проекта "Полярный индекс" – презентация результатов социологического исследования по показателю благополучия жителей российской Арктики.