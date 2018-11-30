Российские хоккеисты оправданы в деле об употреблении допинга

Семь российских хоккеистов молодежного клуба "Россошь" из Воронежа были оправданы в деле о нарушении антидопинговых правил. В ходе разбирательств было доказано, что обнаруженный в их допинг-пробах мельдоний попал в организм не намеренно.

Начиная с апреля 2018-го года, игроки были отстранены от тренировочного процесса и участия в соревнованиях. Как сообщает Чемпионат.Com, спортсменам и их представителям удалось доказать, что запрещенное вещество попало в организмы юношей через пищевую добавку, в которую оно было умышленно подмешано третьим лицом.

Таким образом, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение снять с юных хоккеистов обвинения и не дисквалифицировать их.