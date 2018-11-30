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Обмен санкциями 1 час назад
"Подлый прием": Мэй "отравила" атмосферу G20
Освободить корабли и украинских моряков призвала Россию прибывшая на саммит G20 в Буэнос-Айресе британская премьер Тереза Мэй. Она заявила о том, что Лондон будет оказывать на Москву санкционное давление.
Подобные заявления накануне важного международного саммита заведомо отравляют рабочую атмосферу G20 и препятствуют конструктивному диалогу всех участников, отметили в российском посольстве в Лондоне. Москва считает инцидент в Керченском проливе организованной Киевом вопиющей провокацией, напоминает РИА Новости.
В российском посольстве в Лондоне подчеркнули, что до 25 ноября никаких проблем с проходом через Керченский пролив не возникало. В том числе через пролив под Крымским мостом проходили и украинские военные корабли. А так называемые "препятствия", в коих Москву обвиняют, являются рутинными процедурами проверки безопасности.
После того, как из Керченского пролива были удалены два бронекатера и буксир ВМС Украины, которые опасно маневрировали и не отвечали на запросы, движение через пролив было полностью восстановлено.
По мнению работающих в Великобритании российских дипломатов, оторванные от фактов требования Терезы Мэй о новых санкциях в отношении России лишний раз свидетельствуют о желании премьер-министра Великобритании сохранить влияние на внешнюю политику Евросоюза при Brexit.
Требование Мэй провокативно и необоснованно, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он добавил, что мы имеем дело с еще одной сравнимой с "делом Скрипалей" провокацией. Ее цель — максимальная деформация образа России в мире накануне крупнейшего международного саммита, коим является встреча глав G20 в Буэнос-Айресе.
"Это явно подлый и деструктивный прием", — отметил Слуцкий, добавив, что вина Украины в нарушении территориальных вод России не берется в расчет и не осуждается.
"Провокационные действия России против Украины" своей резолюцией осудил американский сенат. Текст резолюции предложили республиканец Рон Джонс и демократ Крис Мерфи. Резолюция призывает освободить членов экипажей задержанных Россией украинских кораблей, которые не подчинялись законным требованиям российской береговой охраны и не выходили на связь. После задержания украинские моряки на камеру заявили, что такой они получили приказ.
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