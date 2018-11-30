"Все обойдется, дай Бог": Зюганов о состоянии Алферова

В КПРФ следят за самочувствием нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Как передает РИА Новости, он сказал: "Я думаю, все обойдется, дай Бог".

Зюганов подчеркнул, что за состоянием здоровья 88-летнего Алферова следят специалисты, а также представители КПРФ, в частности, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Алферов в советское время участвовал в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. С 90-х годов исследует свойства наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек. Вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером в 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике "за достижения в электронике".

Жорес Иванович с 1995 года является депутатом Государственной думы России (фракция КПРФ).

30 ноября именитый ученый почувствовал себя плохо на совещании и был экстренно доставлен на скорой помощи в одну из столичных больниц. При этом предполагаемый диагноз "инсульт" не подтвердился. Причиной ухудшения самочувствия Алферова стал гипертонический криз.