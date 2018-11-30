Мадридский "Атлетико" хочет купить Торгана Азара

Торган Азар, младший брат нападающего "Челси" и сборной Бельгии Эдена Азара, может продолжить карьеру в Испании. Полузащитником менхенгладбахской "Боруссии" заинтересовался мадридский "Атлетико".

Контракт Азара-младшего с "Боруссией" истекает через год. Пока футболист и клуб не договорились о продлении договора, поэтому 25-летний бельгиец может быть продан уже в январе. Стоимость Торгана составляет 25 миллионов евро.

Наибольший интерес к Азару проявляет мадридский "Атлетико". Сам Торган проводит свой лучший сезон карьере. В 14 матчах он забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.