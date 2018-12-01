Меркель удивила своего авиапопутчика

Канцлер Германии Ангела Меркель, как уже сообщалось, прибыла на саммит G20 в аргентинском Буэнос-Айресе с 12-часовым опозданием из-за неполадок с немецким правительственным самолетом "Конрад Аденауэр". Из Мадрида в Буэнос-Айрес она летела в первом классе обычным рейсом испанской авиакомпании Iberia. Один из попутчиков Меркель — аргентинский путешественник Агустин Агуэро — поделился со СМИ впечатлениями о совместном полете с бундесканцлером.

По словам 28-летнего аргентинца, он так и не набрался смелости заговорить с Меркель, хотя она вела себя как совершенно обычный человек, улыбалась и была очень расслабленной, пишет Bild. Никаких особых пожеланий: за время почти 13-часового полета канцлер съела йогурт, почитала книгу, немного поспала, а примерно за час до посадки проследовала в кабину пилотов, чтобы сфотографироваться с членами экипажа.

По прибытии в Буэнос-Айрес бундесканцлера уже ждал кортеж — она спешно отправилась на мероприятия саммита "двадцатки". В результате опоздания планировавшуюся на 30 ноября встречу Меркель с президентом США Дональдом Трампом пришлось перенести на день, однако день нынешний она начала с переговоров за рабочим завтраком с российским лидером Владимиром Путиным.

Несколько фотографий совместного полета с нею Агустин Агуэро опубликовал в своем "Твиттере".