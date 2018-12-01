КПРФ уточнила состояние Жореса Алферова

Здоровью 88-летнего Жореса Алферова ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Ранее сообщалось, что нобелевский лауреат попал в больницу с гипертоническим кризом.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске (Белоруссия). С 1953 года работает в Физико-техническом институте имени Иоффе. Получил Нобелевскую премию по физике в 200 году "за достижения в электронике".

Депутат КПРФ.