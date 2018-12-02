Гимнаст Артур Далалоян завершил сезон победой на турнире в Барселоне

В Барселоне завершился турнир по спортивной гимнастике. Победу в многоборье одержал абсолютный чемпион мира Артур Далалоян.

Российский гимнаст набрал 85,250 балла, опередив на 200 тысячных занявшего второе место японца Казуму Каю. На третьем месте испанец Нестор Абад, отставший от победителя на 350 тысячных. Женский турнир выиграла украинка Диана Варинская. Российская гимнастка Ангелина Симакова стала третьей.

Завершившийся сезон стал самым успешным в карьере 22-летнего Артура Далалояна. На чемпионате мира он завоевал две золотые медали, в том числе и в многоборье. Эта победа стала первой для российских гимнастов с 1999 года.