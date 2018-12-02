Меркель поужинала в стейк-хаусе вместе с простыми аргентинцами

Канцлер Германии Ангела Меркель по завершении саммита "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе отужинала в местном стейк-хаусе Don Julio. Ресторан при этом не закрывали для посетителей, некоторые из которых поделились своими видео в "Твиттере".

Отведать известного своим качеством аргентинского мяса Меркель отправилась после прогулки по центру Буэнос-Айреса. В ресторане в столичном районе Палермо ее сопровождала небольшая делегация, передает ТАСС.

Местные жители заинтересовались присутствием высокой гостьи, и хотя движение на прилегающих к ресторану улицах ограничили, прохожие могли подойти к окнам стейк-хауса и попробовать разглядеть гостей внутри. На выходе из ресторана также скопилось много желающих сфотографировать фрау Меркель.

Ранее бундесканцлер прибыла на саммит G20 в аргентинском Буэнос-Айресе с 12-часовым опозданием из-за неполадок с немецким правительственным самолетом "Конрад Аденауэр". Из Мадрида в Буэнос-Айрес она летела в бизнес-классе обычным рейсом испанской авиакомпании Iberia.

Один из ее попутчиков — аргентинский путешественник Агустин Агуэро — поделился со СМИ своими впечатлениями о полете. По словам 28-летнего аргентинца, он так и не набрался смелости заговорить с Меркель, хотя она вела себя как совершенно обычный человек, улыбалась и была очень расслабленной.

Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR — Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.

По прибытии в Буэнос-Айрес Ангелу Меркель уже ждал кортеж — она спешно отправилась на мероприятия саммита "двадцатки". Одним из первых был ее рабочий завтрак с президентом России Владимиром Путиным.