Макрон обойдется без заявлений по погромам

Французский лидер Эмманюэль Макрон не будет делать заявлений после экстренного совещания, посвященного беспорядкам, передает РИА Новости.

Тем временем в Тулузе от беспорядков пострадали не менее 57 человек, из них 48 – полицейские. Пятерых из них пришлось госпитализировать.

В Париже демонстрация "желтых жилетов", протестующих против роста цен на топливо, закончилась массовыми погромами.

Были задержаны 412 человек, ранены 133.

Макрон жестко осудил насилие и пообещал наказать ответственных за него, передает ТАСС.