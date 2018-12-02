Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах документы, подтверждающие, что бой с участием 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны действительно был.

Как рассказал глава Минкультуры в авторской колонке в "Российской газете", осенью этого года было рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов, в котором обнаружены три новых свидетельства об этом бое: два новых описания, многочисленные подробности, слова политрука Клочкова: "Отступать некуда".

"Теперь мы можем поставить точку поверх точки", — подчеркнул Мединский. В своей статье министр привел выдержки из рассекреченных документов.

Министр вспомнил также других героев Великой Отечественной войны, назвав их "святыми мучениками вне религиозного контекста".

Ранее ряд исследователей выступали с докладами, в которых утверждалось, что подвиг 28 панфиловцев является мифом или вымыслом.