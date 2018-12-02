Арьен Роббен уйдет из "Баварии" в конце нынешнего сезона

Экс-хавбек футбольной сборной Голландии Арьен Роббен, выступающий на протяжении последних 10 лет за мюнхенскую "Баварию", заявил, что покинет немецкий суперклуб по окончании нынешнего сезона. Ранее инсайдеры сообщили, что действующие чемпионы Германии готовят массовую "перетряску" состава.

"Это мой последний сезон в "Баварии". Я провел в этом клубе замечательные 10 лет", – цитирует Роббена немецкое издание Bild. 34-летний футболист выступает за мюнхенскую команду с 2009 года. Ранее ряд источников сообщил, что клуб покинут француз Франк Рибери, испанец Хави Мартинес, а также немцы Томас Мюллер, Джером Боатенг и Матс Хуммельс.