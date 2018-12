"Союз" вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи

Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в связи с успешным стартом космического корабля "Союз МС-11" к Международной космической станции.

Об этом глава американского космического агентства написал в своем Twitter, поблагодарив российского коллегу "за самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным".

The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e