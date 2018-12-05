Безопасно и компактно: Красноярск готов к Универсиаде

Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске впервые в российской истории пройдет зимняя Универсиада. Ранее Россия принимала у себя только летние Студенческие игры, которые проходили в Москве (в 1973 году) и в Казани (в 2013-м).

Через три месяца в Красноярске спортсмены из более чем 50 стран мира разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек. По предварительным прогнозам, на Игры приедут более 3000 спортивных делегатов, куда входят атлеты, тренеры, врачи и т.д.

В первый день зимы корреспондент Вести.Ru Дмитрий Каменских в числе группы журналистов ведущих российских СМИ посетил часть спортивных объектов будущих Игр и подвел промежуточные итоги готовности Красноярска к приему студентов со всего мира.

Про удобство и компактность

Одним из главных достоинств Универсиады в Красноярске станет расположение объектов. Расстояние между двумя крайними стадионами составляет чуть более 10 км. Об этом журналистам говорили почти все спикеры, включая двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике и посла Игр Светлану Хоркину.

"Я на многих объектах побывала, они в Красноярске компактно расположены, очень удобно, — рассказала она. — Осталось меньше 100 дней, финишная прямая — это самое сложное. Почти все готово. Сейчас проходят тестовые соревнования, которые помогут убрать все шероховатости".

Кластер "Радуга"

Одним из первых тестовые соревнования принимал многофункциональный спортивный комплекс "Радуга", где прошел стартовый этап Кубка России по лыжным гонкам. Победителем соревнований стал серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский. После финиша он отметил готовность трассы и хорошее искусственное освещение.

"Стадион, трасса, подъемники — все замечательно. Отличное освещение, даже в такую сложную и хмурую погоду я чувствовал себя как будто под солнышком, — поделился впечатлениями Панжинский. — Надеюсь, что Универсиада пройдет в отличных условиях, и все спортсмены будут довольны".

Стадион "Енисей"

В Красноярске впервые в истории Универсиад пройдут соревнования по хоккею с мячом. Матчи состоятся на новеньком стадионе "Енисей". Старое здание было снесено, а на его месте построили новую арену на пять тысяч мест. Стадион уже функционирует, на нем сейчас тренируется местная команда "Енисей", которая 12 декабря проведет здесь первый официальный матч в рамках чемпионата России против ульяновской "Волги". Заместитель директора строительной компании "СДС-строй", осуществлявшей строительство арены, Алексей Кокорников отдельно отметил вопрос безопасности.

"Мы построили два КПП, по периметру и внутри установлена 561 камера наблюдения, существует система распознавания лиц и даже система фиксация при перекидывании предметов на территорию", — рассказал он.

"Академия биатлона"

Данный объект был открыт в полном объеме еще в 2011 году. Комплекс является базой для тренировок и проведения соревнований по биатлону. В 2013 году он получил лицензию Международного союза биатлонистов категории "B". В рамках подготовки к зимней Универсиаде-2019 здесь состоялся капитальный ремонт здания и реконструкция спортивных сооружений. Была оборудована система искусственного "оснежнения" и освещения трасс. Кроме того, состоялась реконструкция трибун, расширение стадиона и трасс, установка видеоэкрана.

"Основные работы завершены, — рассказал операционный директор объекта Кирилл Колович. — В ходе реконструкции особое внимание было уделено системе безопасности, подвергся реконструкции и спортивно-технологический блок, он стал больше, потому что вместимость трибун увеличилась".

"Бобровый лог"

Под реконструкции также попал всесезонный парк спорта и отдыха "Бобровый лог", где пройдут соревнования по горнолыжному спорту. Данный объект является инвестиционным проектом компании "Норильский Никель". Он был запущен в эксплуатацию в 2006 году, а его особенностью является расположение всего в 20 минутах езды от центра города. Специально к Универсиаде здесь была построена система инъекции склонов — то есть, проливки горнолыжных склонов водой.

"Здесь не приходилось ничего переделывать в том, что касается трасс, — рассказал журналистам операционный менеджер комплекса Марк Пнев. — На территории комплекса за последние десять лет прошло более 350 соревнований. Причем это соревнования как любительского уровня, так и те, которые включены в календарь FIS (Международной лыжной федерации)".

"Платинум Арена"

Центральным объектом Универсиады можно назвать красноярскую "Платинум Арену". Именно здесь пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также соревнования по фигурному катанию. Стадион, где сейчас проходят последние работы по благоустройству, вмещает 7 тысяч зрителей. Арена уже введена в эксплуатацию и принимала третий этап Кубка России по фигурному катанию.

Сценарий церемонии открытия держится под строжайшим секретом, однако генеральный директор АНО "Дирекция Красноярск 2019" Максим Уразов во время пресс-конференции рассказал о теме шоу. По его словам, главной задачей будет показать миру настоящую Сибирь.

"Наша задача — открыть всему миру нас, сибиряков, красноярцев, жителей России, — отметил Уразов. — Ключевой темой церемонии будет енисейская Сибирь — мы будем показывать и могучую реку Енисей, и историю нашей Сибири, и России".

Об антураже

К Универсиаде в Красноярске был введен в эксплуатацию новый терминал местного аэропорта, где болельщики смогут приобрести традиционные сувениры и атрибутику Универсиады. По словам одного из продавцов, наибольшим спросом пользуются кондитерские изделия с символикой игр. Далее идут мягкие игрушки в виде талисмана соревнований U-Лайки.

Компания Coca-Cola, которая является одним из спонсоров Универсиады, в свою очередь представила оригинальный дизайн банок с газированным напитком, придуманный специально к Играм. Он был представлен журналистам во время экскурсии по заводу, где и производят напиток.

Доступные билеты

Генеральный директор АНО "Дирекция Красноярск 2019" Максим Уразов во время конференции также рассказал о темпах продаж билетов. По его словам, на первую в истории России зимнюю Универсиаду продано уже более 50 тысяч заветных квитков.

"Более 50 тысяч билетов уже продано, это очень хорошие показатели, — заявил Уразов. — Билеты очень доступны по ценам, многие могут себе их позволить. Мы принципиально не будем делать бесплатные билеты, вместо этого работаем по социальным программам".

"Интерес большой, ожидаем всплеск интереса после церемонии открытия. В первую очередь покупают билеты жители Красноярска и Сибири, есть продажи по миру, они измеряются сотнями, потому что студенческий спорт — это больше семейная тема, приезжают болеть родители, друзья", — добавил он.

"Золотая середина"

Уразов также рассказал о том, что оргкомитету Универсиады удалось найти "золотую середину" в плане вместимости и функциональности всех арен.