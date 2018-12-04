Российская и кубинская делегации возложили цветы к могилам советских воинов

Делегация посольства России на Кубе возложила цветы к Мемориалу советского воина-интернационалиста в предместьях Гаваны.

Возглавил делегацию посол России на Кубе Андрей Гуськов. В церемонии принял участие военный атташе РФ Валерий Зубарев и представители вооруженных сил Кубы. К Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе, были возложены цветы, сообщает ТАСС.

Мемориал открыт 23 февраля 1978 года. Здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е — в годы, когда Куба провозгласила социалистический характер революции, а США несколько раз пытались военным путем свергнуть правительство Фиделя Кастро (сам команданте умер два года назад – 25 ноября 2016 года).

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них — автомат, символизирующий помощь советской армии, в другой — лавровая ветвь, олицетворяющая дань памяти кубинского народа советским воинам.

День Неизвестного Солдата отмечается в России с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

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