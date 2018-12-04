В Россию с визитом прибывает президент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вылетает с визитом в Россию, где проведет важную встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

"В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами", — цитирует РИА Новости заявление Мадуро в Twitter.

В начале ноября замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак сообщил журналистам, что Венесуэла просит Россию о финансово-экономических консультациях, причем на постоянной основе, включая наличие в стране специального советника.

Сейчас Венесуэла переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и огромной инфляцией. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь миллиона процентов. Данные ЦБ Венесуэлы о ее уровне не публикуются несколько лет.

1 октября президент республики объявил о запуске национальной криптовалюты петро, которая будет использоваться как средство платежа в международной торговле. Предпродажа началась 20 февраля. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет около 60 долларов. Каракас надеется, что в краткосрочной перспективе петро должна помочь разорвать круг санкций, инициированный Вашингтоном против Венесуэлы.