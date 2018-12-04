США направили ударную авианосную группировку в Персидский залив. В воды ближневосточного региона военные корабли планируют зайти в ближайшие дни и находиться там будут около двух месяцев. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Операция должна продемонстрировать силу Ирану на случай враждебных действий.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после заявлений США о выходе из соглашения по иранскому атому и новом пакете американских санкций.