Тема:
Ядерная программа Ирана 8 минут назад
4 декабря 201807:30
США направили ударную авианосную группировку в Персидский залив
США направили ударную авианосную группировку в Персидский залив. В воды ближневосточного региона военные корабли планируют зайти в ближайшие дни и находиться там будут около двух месяцев. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Операция должна продемонстрировать силу Ирану на случай враждебных действий.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после заявлений США о выходе из соглашения по иранскому атому и новом пакете американских санкций.
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