Шарапова и Касаткина претендует на приз зрительских симпатий

Сразу две россиянки – Мария Шарапова и Дарья Касаткина претендуют на учрежденный ВТА приз "Любимая теннисистка болельщиков". Имя победительницы станет известно 7 декабря.

На приз зрительских симпатий претендуют 25 теннисисток. Помимо Марии и Дарьи в число претенденток вошли американка Винус Уильямс, канадка Эжени Бушар, латвийка Елена Остапенко, британка Йоханна Конта и полька Агнешка Радваньская. Победительницу определит голосование, которое пройдет на сайте ВТА.

Прошлый сезон был особо успешным для 21-летней Дарьи Касаткиной. Она одержала победу в Кубке Кремля и доходила до четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции и Уимблдона. В рейтинге ВТА Касаткина поднялась с 24 на 10 место.