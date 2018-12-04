Россияне выбрали великие имена для аэропортов

Сегодня стали известны победители конкурса "Великие имена России". Итоги конкурса подвели в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Аэропорт Шереметьево в Москве получит имя Александра Пушкина, симферопольский аэропорт получит имя известного мариниста Айвазовского, аэропорт Тюмени получит имя Дмитрия Менделеева, Воронеж — Петр Первый, Горно-Алтайск — Николай Рерих, Волгоград — Алексей Маресьев, Минеральные Воды — Лермонтов, Нижний Новгород — Чкалов, Омск — Карбышев, Томск — Николай Камов, Астрахань — Борис Кустодиев,

Однако последнее слово остается за президентом, ему предстоит подписать документ о переименовании.

В грандиозном проекте участвовало почти 50 регионов и около 5 миллионов человек. Свой выбор они сделали путем голосования на сайте "Великие имена России", в социальных сетях, позвонив на горячую линию или заполнив анкету, полученную у волонтеров.

Проект по присвоению аэропортам имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.