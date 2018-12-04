США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД

США выдвинули России ультиматум о выполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение двух месяцев.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел стран, входящих в НАТО.

На заседании государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что если через 60 дней Россия не ликвидирует свою ядерную программу, Вашингтон выйдет из ДРСМД.

В ответ на резкое заявление тут же последовала реакция российского министерства иностранных дел. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва неукоснительно выполняет договор — и, по ее словам, американцы об этом должны знать. А сенатор Владимир Джабаров сообщил, что США уже переданы документы, подтверждающие этот факт.

20 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора, поскольку Россия де, нарушает его договор. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом.

По мнению президента России Владимира Путина, выход США из ДРСМД может привести к неконтролируемой гонке вооружений.

Политику США раскритиковали в Германии и Китае. Поддержку Вашингтону выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров) наземного базирования.