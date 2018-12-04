Тема:
Договор о РСМД 52 минуты назад
США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД
США выдвинули России ультиматум о выполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение двух месяцев.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел стран, входящих в НАТО.
На заседании государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что если через 60 дней Россия не ликвидирует свою ядерную программу, Вашингтон выйдет из ДРСМД.
В ответ на резкое заявление тут же последовала реакция российского министерства иностранных дел. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва неукоснительно выполняет договор — и, по ее словам, американцы об этом должны знать. А сенатор Владимир Джабаров сообщил, что США уже переданы документы, подтверждающие этот факт.
20 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора, поскольку Россия де, нарушает его договор. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом.
По мнению президента России Владимира Путина, выход США из ДРСМД может привести к неконтролируемой гонке вооружений.
Политику США раскритиковали в Германии и Китае. Поддержку Вашингтону выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров) наземного базирования.
Ранее по теме
-
Антонов: условия конгресса США по договору СНВ-3 неприемлемы4 суток назад
-
МИД РФ: если не хотите говорить с Лавровым, то придется слушать Шойгу11 суток назад
-
Путин: и Россия, и США настроены восстановить диалог по РСМД23 суток назад
-
Болтон: США не планируют размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД24 суток назад
-
Лавров предлагает США устранить "раздражители" в двусторонних отношениях28 суток назад
-
МИД Германии предлагает план сохранения мира в Европе1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россияне выбрали великие имена для аэропортов
- США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД
- Госдума ждет осуждения действий Киева со стороны ЕС
- Евгений Попов выгнал украинского политолога с "60 минут"
- Доронина больше не возглавляет МХАТ имени Горького
Самое читаемое
-
Лиса помогла найти тело пропавшего футболиста Ломакина
- Актриса может сесть на пять лет за "развратное" платье. Видео
- "Семью променял на девку": жена Мамаева пожаловалась на измены мужа
- Врачи спасают 14-летних близняшек, заморивших себя голодом
- В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- В России начали выпускать Volkswagen Caddy с новыми моторами
- Cadillac везет в Россию россыпь новинок
Вести.Экономика
-
Новак: санкции США нарушают международное право
- FT: Евросоюз уходит от доллара
- Товары, которые появились на свет благодаря войнам
- Эффективная переработка мусора: топ-10 стран мира
- Выход Катара из ОПЕК: как это скажется на рынке СПГ?
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Эпидемия модной болезни
- Тверская область полностью перешла на цифровое вещание
- В Доме Пашкова названы лауреаты премии "Большая книга"
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Аналитика Brand Analytics в группе публичных коммуникаций Yota
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Актер Панин учинил дебош на рейсе Стамбул - Москва
- Лихач без прав устроил гонки с полицией на Ленинградке
- Желтый уровень опасности: в Москве вероятен гололед
- В центре Москвы повышается стоимость парковки
- Записаться к ветеринару в столице теперь можно онлайн
- Названы самые популярные московские библиотеки
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека
- Как научить ребёнка готовить и приучить к здоровому питанию
- "Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
- Астрономы измерили полное количество света, когда-либо испущенного звёздами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения