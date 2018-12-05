Погибли 14 собак и три кошки: столичный приют для животных могли поджечь

Причиной пожара в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы мог быть поджог. Огонь начал распространяться с кабинета для стерилизации. Но именно в нем все сделано из металла и других негорючих материалов.

В огне погибли 14 собак и три кошки. Еще несколько кошек убежали, пояснила представитель администрации приюта Александра Артемова. Она добавила, что их приют могли поджечь конкуренты. Такие угрозы высказывались как в соцсетях, так и в личных беседах.

Пожар в приюте разгорелся около 5 часов 30 минут 5 декабря. Сгорело деревянное строение площадью в 200 квадратных метров.

Приют находился на улице Нижние Мневники в Москве. В приюте содержались несколько десятков птиц. Большинство птиц и два десятка собак удалось спасти. Спасенных животных экстренно перевозят в другое здание.

"Счастливый друг" занимался не только обустройством бездомных животных, но и лечением и реабилитацией диких животных. Здесь также проводились занятия для детей, на которых их знакомили с животным миром.