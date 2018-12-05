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5 декабря 201821:12 Александр Балицкий

С больной на здоровую. Как Штаты обвиняют Россию в своих ошибках

Вашингтон не предоставил никаких доказательств того, что Россия якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом Владимир Путин заявил сегодня журналистам, комментируя последнее выступление госсекретаря США. Майк Помпео попытался поставить России своего рода ультиматум и пообещал, что Вашингтон выйдет из Договора, если Москва в течение 60 дней не вернется к его исполнению. По мнению российского президента, Соединенные Штаты просто пытаются переложить на Россию ответственность за свои собственные и, по сути, уже принятые решения. А начальник Генштаба сегодня предупредил о том, чем эти решения чреваты для Европы.

Своим ультиматумом Америка Америку не открыла. И госсекретарь Помпео просто наконец сказал вслух то, что от него давно ждали. Решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности за океаном давно приняли. Но так хотелось переложить с больной головы на здоровую. И президент Путин не мог не отреагировать.

"Заявление господина Помпео несколько запоздало. Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. Аргументы, которые приводятся нам, они в принципе понятны. Только Россия и только Соединенные Штаты не производят оружие подобного рода. Многие другие страны, их там уже с десяток, наверное, такое оружие производят. А Россия и США сами себя в двухстороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — заявил президент.

Так что 60 дней, отведенные Москве Вашингтоном, — фикция. Истинные причины, стремления США разорвать когда-то положившие конец "холодной войне" обязательства, очевидны. Американский конгресс уже давно выделил деньги на создание новых ракет.

Решение принято давно. Только по-тихому. Но они думали, что мы не заметим это, но в бюджете Пентагона стоит разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили о том, что они выходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить. Самое простое и привычное для уха западного обывателя — виновата Россия. Это не так. Мы против разрушения этого Договора. Но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать", — добавляет Путин.

Реальный мотив США — миллиарды, что американский военно-промышленный комплекс планирует цинично заработать на гонке вооружений, но мешал договор. Тот самый, 1987 года, который запрещает иметь крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров. И который Москва все эти годы неукоснительно соблюдает. Переданную накануне американским посольством ноту, в МИДе внимательно изучили. Но конкретики не нашли.

"Российской стороне никто официально, не официально, никаким образом не передавал никаких материалов, данных фактуры, которая свидетельствовала бы о том, что российская стороны, опять же, каким-либо образом нарушает или не выполняет добросовестно положение указанного соглашения. Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию. Договор — одна из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД неоднократно предупреждало американских коллег об опасности выбранного курса на выход из договора.

"Этот цикл достаточно нехороший был начат с выхода Соединенных Штатов из Договора о противоракетной обороне. Что вынудило нас приступить к изготовлению изделий, которые будут обеспечивать все-таки паритет и не позволят за счет развертывания глобальной системы ПРО США поставить под угрозу нашу безопасность. Если материализуется нынешний настрой американской администрации, во-первых, на выход из ДРСМД и, во-вторых, сомнения относительно того, стоит ли продлевать договор о стратегических и наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году, то будет плохо. Не останется никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений", — считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

Причем нет единства и в самих США. Часть сенаторов направила Трампу письмо — договор РСМД нужно сохранить. Но официальному Вашингтону доказательства виновности Москвы ни к чему, когда можно "вбросить": якобы российские ракеты наземного базирования 9М729 имеют тот самый, запрещенный договором, радиус действия.

"В вооруженных силах России действительно имеется ракета наземного базирования 9М729. Мы проинформировали американскую сторону, что указанная ракета так же, как и предыдущие ее варианты, не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, запрещенную договором", — заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

При этом сами США уже развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК41 для систем ПРО. Они универсальны, ведь предназначены как для пуска противоракет типа Standard, так и крылатых ракет морского базирования Tomahawk, договором РСМД как раз запрещенных. А до границы с Калининградской областью от польской деревушки Редзиково меньше 200 километров. Нарушение — использование ударных беспилотников большого радиуса, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования. И Москва на это обращала внимание не раз.

"Вот вышли из договора, теперь на территории Польши и Румынии размещают противоракеты. И у нас есть основания, веские основания, доказательные основания тому, что там размещаются крылатые ракеты, которые будут поражать наши, в европейской части дислоцированные, межконтинентальные баллистические ракеты. Поэтому в порядке оправдания они перебрасывают мяч на нашу строну", — уверен президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

"Понятно, что нынешний договор надо было бы модернизировать. Кстати, об этом говорил президент России еще в 2007 году в Мюнхене. Об этом говорил наш министр иностранных дел в 2008 году на Женевской конференции по разоружению и даже вносил проект будущей универсальной договоренности по ракетам средней и меньшей дальности. Тогда все это осталось без внимания запада, а теперь американцы действуют по очень странной логике: то, что нас не устраивает, мы разрушим. Поэтому все, что произойдет после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это возникновение состояния правового вакуума и полного хаоса", — считает председатель комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Фраза с футболки министра иностранных дел, "кто не хочет говорить с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу", сегодня получила продолжение в Генштабе, куда пригласили аккредитованных в России иностранных военных атташе. Страны, что разместят у себя американские ракетные комплексы, окажутся в зоне действия российского оружия, так как отвечать на действия Вашингтона Москва будет вынуждена.

"Вы, как военные профессионалы, должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения", — заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Военные подчеркивают: они никому не угрожают. Просто для ответа у России есть все возможности. И главное пожелание Москвы сейчас — диалог. Без ультиматумов. Тем более что предложения по обсуждению договора с Соединенными Штатами по-прежнему на столе переговоров.

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