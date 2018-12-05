Новости Колонка Андрея Медведева

5 декабря 201821:51

Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

Сайт Вести.Ru запускает совместный проект с главным редактором "Радио России" Андреем Медведевым. Журналист в своем блоге пишет о сложных, но актуальных и животрепещущих темах.

В этот раз он рассказывает историю 16-летнего Ивана Крапивина из Северодвинска. Мальчик не испугался неадекватного соседа по коммуналке, вооруженного ножом и гантелей, и вступился за свою мать. Иван получил тяжелейшую травму головы и впал в кому.

"Вчера умер Ваня Крапивин. Отважный 16-летний пацан из Северодвинска. Год назад его покалечил сосед, когда Ваня пытался защитить мать. История, к сожалению, довольно типичная. Жили в коммуналке. Мать пьющая, сосед по квартире ранее судимый упырь Роман Пронин. С ним мать Ивана как раз и выпивала в тот день. Он стал к ней приставать, она отбиваться. Пронин схватил нож, начал её резать, женщина получила 27 ранений. Выжила. Её отбил сын, Ваня. Бросился на уголовника, тот трижды ударил парня гантелью по голове. У Вани была разрушена часть мозга, он практически лишился лба, один глаз был вдавлен.

Ваню сначала спасали врачи в Северодвинске, потом в областной больнице, потом Крапивина перевезли в Санкт-Петербург, потом в клинику доктора Рошаля. Всё это время мать парня не навещала. Продолжала бухать. В итоге Наталью Крапивину лишили родительских прав. В октябре Ване исполнилось 16 лет.

Убийцу, конечно, посадили, дали 14 лет. И вот вроде всё кончилось. Парень умер, злодей сидит. Но есть предыстория. Семью Крапивиных изначально заселили в одну квартиру с бывшими уголовниками. Переселили из ветхого жилья по госпрограмме. Наталья Крапивина просила чиновников заменить жильё на другое, ей отказали. То, что ребенок жил в одной квартире с судимыми – это нарушение со стороны сотрудников службы исполнения наказания, они должны контролировать такие ситуации. А еще есть участковый, который был обязан реагировать. А еще есть органы опеки, которые лихо изымают порой детей из просто бедных, хотя и не пьющих семей, но вот к Крапивиной они не пришли. Или не заметили. А есть еще школа, отдел образования.

И все они, все эти взрослые дядьки и тетки, спокойно себе живут. Может я и ошибаюсь, но я не слышал, чтобы кого-то из них задержали, уволили, наказали. Хорошо, если я не прав. Однако, что-то подсказывает мне, что я не ошибаюсь. Надеюсь, все эти, ничего не замечавшие годами, люди, все те, кто поселили мать с пацаном в квартиру к уголовникам, хотя бы просто помнят Ваню Крапивина. Хотя бы не забывают его. Или может быть их, хоть немного, мучает что-то вроде совести: проскакивает случайная мысль, что как-то не правильно они поступили. Хотя парню уже все равно".

Читайте в личном блоге Андрея Медведева.

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