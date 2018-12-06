Пока Иран находится под санкциями, он не будет сокращать добычу нефти

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что до тех пор, пока Иран находится под санкциями США, он не будет участвовать в согласованном сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

Зангане не стал называть уровень добычи нефти в Иране: он опасается, что это может стать причиной давления Вашингтона на Тегеран.

Министр прибыл в Вену, чтобы принять участие в конференции ОПЕК, передает ТАСС.