Женская сборная России по керлингу уступила американкам на этапе Кубка мира в США

Российские керлингистки не смогли одолеть сборную США на этапе Кубка мира, который проходит в американской Омахе. Встреча группы А завершилась со счетом 7:5 в пользу соперниц россиянок. Это второе поражение нашей команды на турнире.

За женскую сборную России выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Кроме того, на этапе Кубка мира по керлингу в Охаме российский дуэт Анастасия Москалева/Александр Еремин уступил американцам в дабл-миксте со счетом 3:8.